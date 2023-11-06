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6 ноября, 17:32

В Карабахе заступила на службу новая смена российских миротворцев

Минобороны России сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахе

Ротация российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе завершена, как и отправка их вооружения и техники в Российскую Федерацию на плановый ремонт. Об этом сообщает Минобороны РФ в бюллетене.

"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в РФ для проведения планового ремонта", — сказано в публикации.

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Ранее Министерство обороны России изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как следует из бюллетеня ведомства, теперь эта зона носит название "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики".

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Юрий Лысенко
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