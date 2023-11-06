В Карабахе заступила на службу новая смена российских миротворцев
Минобороны России сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахе
Ротация российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе завершена, как и отправка их вооружения и техники в Российскую Федерацию на плановый ремонт. Об этом сообщает Минобороны РФ в бюллетене.
"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в РФ для проведения планового ремонта", — сказано в публикации.
Ранее Министерство обороны России изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как следует из бюллетеня ведомства, теперь эта зона носит название "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики".
ТАСС / Сергей Савостьянов