В Карабахе заступила на службу новая смена российских миротворцев

Ротация российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе завершена, как и отправка их вооружения и техники в Российскую Федерацию на плановый ремонт. Об этом сообщает Минобороны РФ в бюллетене.

"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в РФ для проведения планового ремонта", — сказано в публикации.