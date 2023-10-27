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27 октября, 17:21

Минобороны России изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе

Министерство обороны России изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как следует из бюллетеня ведомства, теперь эта зона носит название "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики".

Отметим, что ранее в бюллетенях Минобороны РФ использовали выражение "зона нагорно-карабахского конфликта". В бюллетене за пятницу, 27 октября, в частности, говорится, что для обеспечения безопасности движения по дорогам были выставлены два поста в районе Ханкенди (Степанакерт, столица Нагорного Карабаха).

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Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А 5 октября Минобороны РФ сообщило о том, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в трёх районах Нагорного Карабаха.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Исакова
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