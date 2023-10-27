Минобороны России изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе

Министерство обороны России изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как следует из бюллетеня ведомства, теперь эта зона носит название "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики".

Отметим, что ранее в бюллетенях Минобороны РФ использовали выражение "зона нагорно-карабахского конфликта". В бюллетене за пятницу, 27 октября, в частности, говорится, что для обеспечения безопасности движения по дорогам были выставлены два поста в районе Ханкенди (Степанакерт, столица Нагорного Карабаха).