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13 декабря, 13:45

Азербайджан и Армения обменялись пленными по формуле "32 на 2"

Азербайджан и Армения обменялись взятыми в плен в разные периоды военных действий военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших.

"В соответствии с достигнутыми ранее договорённостями 13 декабря на участке армяно-азербайджанской границы в Газахском районе армянской стороне были переданы 32 военнослужащих. В свою очередь, армянская сторона передала двоих азербайджанских военных", сказано в публикации.

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Напомним, 7 декабря Азербайджан и Армения подтвердили планы заключить мирный договор после обмена задержанными военнослужащими.

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Юрий Лысенко
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