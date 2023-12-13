Азербайджан и Армения обменялись пленными по формуле "32 на 2"
Азербайджан и Армения обменялись взятыми в плен в разные периоды военных действий военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших.
"В соответствии с достигнутыми ранее договорённостями 13 декабря на участке армяно-азербайджанской границы в Газахском районе армянской стороне были переданы 32 военнослужащих. В свою очередь, армянская сторона передала двоих азербайджанских военных", — сказано в публикации.
Обложка ©
Shutterstock