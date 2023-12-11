Евросоюз почти вдвое увеличил численность миссии в Армении

Руководство МИД стран ЕС объявило о планах увеличения численности своей гражданской миссии в Армении почти на 50% — до 209 человек. Эту новость подтвердил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Евросоюза.

"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на земле с 138 до 209 человек, это важное увеличение численности миссии и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном", — сказал Боррель.