Песков высказался о дальнейшем участии Армении в ОДКБ

Россия надеется, что Армения со временем возобновит полноценное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля отметил, что позиция Еревана "хорошо известна", однако далеко не все могут согласиться с ней, так как ОДКБ сохраняет востребованность. А все участники объединения намерены укреплять и развивать данное объединение.