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26 ноября, 10:24

Песков высказался о дальнейшем участии Армении в ОДКБ

Песков: Россия надеется, что Армения вернётся к "расширенному участию" в ОДКБ

Россия надеется, что Армения со временем возобновит полноценное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля отметил, что позиция Еревана "хорошо известна", однако далеко не все могут согласиться с ней, так как ОДКБ сохраняет востребованность. А все участники объединения намерены укреплять и развивать данное объединение.

"Мы надеемся, что именно таким путём мы пойдём дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже всё-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации", — подчеркнул Песков.

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

Напомним, что на прошедший 23 ноября саммит ОДКБ в Минске собирались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер Армении Никол Пашинян, за что его сурово пожурил белорусский лидер Александр Лукашенко. По словам политика, разногласия внутри ОДКБ нужно обсуждать за столом, а "не устраивать демарши". До этого в Ереване утверждали, что не рассматривают для себя выход из ОДКБ и ЕАЭС, как и вывод военной базы ВС РФ в Гюмри. Пашинян и сам говорил, что республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. В Кремле по этому поводу выразили сожаление.

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ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова
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