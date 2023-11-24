Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

Решение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет принято с учетом её государственных интересов. Об этом заявил в пятницу, 24 ноября, премьер-министр республики Никол Пашинян.

"У нас есть политическая воля принимать те или другие решения, исходя из государственных интересов Армении. То же касается и отношений с ОДКБ. Почему мы не принимаем решения о выходе из организации или приостановлении нашего членства? Мы определимся исключительно из государственных интересов нашей страны",— сказал он.