Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ
Премьер Армении Пашинян: Решение по ОДКБ будет основано на интересах Еревана
Решение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет принято с учетом её государственных интересов. Об этом заявил в пятницу, 24 ноября, премьер-министр республики Никол Пашинян.
"У нас есть политическая воля принимать те или другие решения, исходя из государственных интересов Армении. То же касается и отношений с ОДКБ. Почему мы не принимаем решения о выходе из организации или приостановлении нашего членства? Мы определимся исключительно из государственных интересов нашей страны",— сказал он.
Напомним, что на прошедший вчера саммит ОДКБ в Минске собирались лидеры всех шести государств — участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян, за что его сурово пожурил белорусский лидер. По словам Александра Лукашенко, разногласия внутри ОДКБ нужно обсуждать за столом, а "не устраивать демарши". До этого в Ереване утверждали, что не рассматривают для себя выход из ОДКБ и ЕАЭС, как и вывод военной базы ВС РФ в Гюмри. Никол Пашинян и сам говорил, что республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. В Кремле по этому поводу выразили сожаление.