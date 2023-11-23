Армении предсказали украинский сценарий после казуса с саммитом ОДКБ
Политолог Подберёзкин: Армения выйдет из ОДКБ, если в стране не сменится власть
Отказ председателя парламента Армении Алена Симоняна участвовать в саммите ОДКБ — предвестник выхода страны из организации, рассказал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин. Он отметил, что только смена власти может оставить страну участницей объединения.
Ранее стало известно, что Германия предоставит Армении помощь в размере 84,6 миллиона евро, которая пойдёт на реализацию программ в сферах профессионально-технического образования и возобновляемой энергетики. Эта поддержка позволит адаптироваться людям, которые прибыли из Нагорного Карабаха, а также поможет укрепить энергетическую независимость республики.
Вместе с тем председатель парламента Армении Ален Симонян отказался ехать на заседание ОДКБ, заявив, что объединение не выполняет своих обязательств. По словам Подберёзкина, такая ситуация довольно тревожна, так как всё говорит о скором выходе страны из ОДКБ.
"Опыт украинский и грузинский повторяется (выход из СНГ. — Прим. Лайфа), Армения фактически заморозила своё участие в ОДКБ. <…> Скорее всего, будет то же самое, что и с Украиной, которая сначала подписала договор СНГ, потом заморозила своё участие, а потом вышла фактически", — подчёркивает профессор в беседе с радио "Комсомольская правда".
По его словам, единственное, что позволит стране остаться в объединении, — смена власти. Без этого фактора она точно выйдет из ОДКБ, так как ориентация на Запад в политике Армении прослеживается сильно, заключил политолог.
Напомним, ранее сегодня сообщалось о том, что Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ. На мероприятии собирались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом ранее спикер парламента Армении уже заявлял о том, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. Он рассказал об этом после просьбы прокомментировать отказ Еревана принять участие в очередном саммите организации. А сегодня замглавы МИД Армении сообщил о том, что Ереван не рассматривает вариант выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Также не стоит на повестке дня вопрос о выводе контингента 102-й российской военной базы, расположенной в городе Гюмри.
ТАСС / Александр Патрин