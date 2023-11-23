Армении предсказали украинский сценарий после казуса с саммитом ОДКБ

Отказ председателя парламента Армении Алена Симоняна участвовать в саммите ОДКБ — предвестник выхода страны из организации, рассказал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин. Он отметил, что только смена власти может оставить страну участницей объединения.

Ранее стало известно, что Германия предоставит Армении помощь в размере 84,6 миллиона евро, которая пойдёт на реализацию программ в сферах профессионально-технического образования и возобновляемой энергетики. Эта поддержка позволит адаптироваться людям, которые прибыли из Нагорного Карабаха, а также поможет укрепить энергетическую независимость республики.

Вместе с тем председатель парламента Армении Ален Симонян отказался ехать на заседание ОДКБ, заявив, что объединение не выполняет своих обязательств. По словам Подберёзкина, такая ситуация довольно тревожна, так как всё говорит о скором выходе страны из ОДКБ.

"Опыт украинский и грузинский повторяется (выход из СНГ. — Прим. Лайфа), Армения фактически заморозила своё участие в ОДКБ. <…> Скорее всего, будет то же самое, что и с Украиной, которая сначала подписала договор СНГ, потом заморозила своё участие, а потом вышла фактически", — подчёркивает профессор в беседе с радио "Комсомольская правда".