Баку и Ереван обменялись военными и подтвердили желание мирного договора

Азербайджан освободил 32 военнослужащих Армении в ответ на освобождение двух собственных. Об этом сказано в совместном заявлении стран, которые планируют предпринять "ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия". Текст заявления цитирует армянское издание News.am.