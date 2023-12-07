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7 декабря, 19:06

Баку и Ереван обменялись военными и подтвердили желание мирного договора

Азербайджан освободил 32 военнослужащих Армении в обмен на двоих своих

Азербайджан освободил 32 военнослужащих Армении в ответ на освобождение двух собственных. Об этом сказано в совместном заявлении стран, которые планируют предпринять "ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия". Текст заявления цитирует армянское издание News.am.

"Оба государства подтверждают своё намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности", говорится в публикации.

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Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил Баку в подготовке к новой военной агрессии. При этом прежде президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не собирается враждовать с Ереваном. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость.

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ТАСС / Станислав Красильников

Юрий Лысенко
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