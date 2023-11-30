Песков: Россия считает Армению союзником и планирует развивать отношения
Россия считает Армению своим союзником и планирует развивать дружеские отношения со страной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комментируя программу сотрудничества в сфере обороны на 2023–2024 годы, которую Ереван подписал с Лондоном, он назвал Армению суверенным государством, которое развивает двусторонние отношения с теми странами, с которыми считает это целесообразным.
"У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения — это дружественная страна, это наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений", — сказал он журналистам.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о дальнейшем участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что позиция Еревана всем "хорошо известна", хотя немногие могут с ней согласиться, поскольку ОДКБ сохраняет востребованность. По его словам, все участники объединения планируют укреплять и развивать его.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев