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30 ноября, 09:16

Песков: Россия считает Армению союзником и планирует развивать отношения

Россия считает Армению своим союзником и планирует развивать дружеские отношения со страной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя программу сотрудничества в сфере обороны на 2023–2024 годы, которую Ереван подписал с Лондоном, он назвал Армению суверенным государством, которое развивает двусторонние отношения с теми странами, с которыми считает это целесообразным.

"У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения — это дружественная страна, это наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений", — сказал он журналистам.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о дальнейшем участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что позиция Еревана всем "хорошо известна", хотя немногие могут с ней согласиться, поскольку ОДКБ сохраняет востребованность. По его словам, все участники объединения планируют укреплять и развивать его.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Александр Юнашев
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