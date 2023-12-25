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25 декабря, 12:10

Путин переговорит тет-а-тет с вылетевшим в Петербург Пашиняном

Песков анонсировал беседу Путина с Пашиняном на полях саммитов ЕАЭС и СНГ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин пообщается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах саммитов СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об отдельных переговорах российского лидера с армянским коллегой.

"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Накануне вечером его борт сел в Пулково. Сегодня в Петербург прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. На саммите ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммит СНГ в Киргизии. Армянский лидер уже отправился в Россию с двухдневным рабочим визитом.

Александр Юнашев
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