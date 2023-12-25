Путин переговорит тет-а-тет с вылетевшим в Петербург Пашиняном

Президент России Владимир Путин пообщается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах саммитов СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об отдельных переговорах российского лидера с армянским коллегой.