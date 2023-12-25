Лукашенко прилетел в Петербург для участия в заседании ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и саммите лидеров стран СНГ, которые пройдут сегодня. А завтра белорусский лидер примет участие в неформальной встрече президентов.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС пройдёт 25 декабря в Санкт-Петербурге. В Кремле отметили, что мероприятие будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. На нём ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммит СНГ в Киргизии.