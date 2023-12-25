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25 декабря, 09:11

Лукашенко прилетел в Петербург для участия в заседании ЕАЭС

Лукашенко прилетел в Петербург для участия в заседании ЕАЭС. Обложка © t.me / Пул Первого

Лукашенко прилетел в Петербург для участия в заседании ЕАЭС. Обложка © t.me / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и саммите лидеров стран СНГ, которые пройдут сегодня. А завтра белорусский лидер примет участие в неформальной встрече президентов.

"26 декабря Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ", — сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГ
Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГ

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС пройдёт 25 декабря в Санкт-Петербурге. В Кремле отметили, что мероприятие будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. На нём ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммит СНГ в Киргизии.

Александра Мышляева
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