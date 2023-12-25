Лидеры "пятёрки" решили провести юбилейный саммит ЕАЭС в мае 2024 года в Москве

С 1 января 2024 года председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станет Армения, но саммита в Ереване не будет, он пройдёт в Москве. О решении "пятёрки" объявил президент России Владимир Путин на заседании ЕАЭС в Петербурге.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

"С 1 января Россия передаёт председательские функции в ЕврАзЭС Армении. Хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", — сказал Путин.