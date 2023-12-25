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25 декабря, 17:20

Лидеры "пятёрки" решили провести юбилейный саммит ЕАЭС в мае 2024 года в Москве

С 1 января 2024 года председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станет Армения, но саммита в Ереване не будет, он пройдёт в Москве. О решении "пятёрки" объявил президент России Владимир Путин на заседании ЕАЭС в Петербурге.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

"С 1 января Россия передаёт председательские функции в ЕврАзЭС Армении. Хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в 2024 году исполняется 10 лет с заключения основополагающего договора в ЕврАзЭС. Поэтому лидеры в узком составе договорились провести юбилейный саммит в мае 2024 года в Москве.

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Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. После прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите Путин рассказал, что объём взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти вдвое за 10 лет.

Обложка ©

LIFE

Александра Мышляева
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