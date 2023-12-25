Саммит ЕАЭС утвердил итоговую декларацию о развитии союза до 2045 года

Лидеры стран – участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам сегодняшнего саммита в Петербурге подписали декларацию о дальнейшем развитии объединения до 2030 года и на период до 2045 года.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / news_kremlin

"Это новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие", — отметил президент России Владимир Путин.

На заседании лидеры России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии обсудили итоги работы Евразийского экономического союза за прошедшие годы, перспективы дальнейшего сотрудничества. Одним из главных итогов переговоров стало соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано на полях саммита. С российской стороны его утвердил вице-премьер Алексей Оверчук.