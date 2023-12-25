Токаев предложил соединить волоконкой Россию, Казахстан и Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи, проходящую через Россию, Казахстан и Иран. Идею он озвучил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.

"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере [информационных технологий]. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия – Казахстан – Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", — сказал он на саммите с коллегами в Петербурге.