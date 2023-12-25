Токаев предложил соединить волоконкой Россию, Казахстан и Иран
Токаев хочет создать волоконно-оптическую линию связи через РФ, Казахстан и Иран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи, проходящую через Россию, Казахстан и Иран. Идею он озвучил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.
"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере [информационных технологий]. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия – Казахстан – Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", — сказал он на саммите с коллегами в Петербурге.
Казахстанский лидер отметил, что такое решение позволит создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза в логистике данных на глобальном уровне.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. После прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите Путин рассказал, что объём взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти вдвое за 10 лет, а также лидеры "пятёрки" решили провести юбилейный саммит ЕАЭС в мае 2024 года в Москве.
ТАСС / Павел Бедняков