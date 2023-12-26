Алиев и Пашинян пожали друг другу руки на экскурсии в Царском Селе
Алиев и Пашинян встретились на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обложка © ТАСС / POOL / Владимир Смирнов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на экскурсии в Царском Селе. Сегодня лидеры стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) посещают мероприятие в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге.
Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Карабахе, когда регион полностью перешёл под контроль Баку. После прибытия в Царское Cело Алиев тепло обнял президента РФ Владимира Путина и обменялся рукопожатиями с остальными коллегами. Последним президент Азербайджана протянул руку Пашиняну, тот её пожал.
Напомним, сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран СНГ. Саммит стартовал в музее-заповеднике "Павловск", Путин перед встречей организовал экскурсию по петербургским дворцам. При этом президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев на начало культурной программы не поехали, так как в это время они проводили двустороннюю встречу. После Царского Села гости прибудут в Константиновский дворец в Стрельне на переговоры.