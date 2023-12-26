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26 декабря, 12:53

Путин и лидеры стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село"

Президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село". После этого ожидается, что главы государств поедут в Петергоф, а завершением саммита должны стать переговоры, которые пройдут в Константиновском дворце в Стрельне.

Владимир Путин и лидеры стран СНГ прибыли в музей-заповедник "Царское Село". Видео © Telegram / Колесников. Русский пионер

Так, Путин и лидеры стран СНГ ненадолго задержались перед входом в музей-заповедник, чтобы понаблюдать за костюмированным представлением. В считаные мгновения площадь перед Екатерининским дворцом заполнили актёры, облачённые в образы разных исторических эпох. Среди них были и уличные торговцы сладостями, и придворные дамы, прогуливающиеся рука об руку с кавалерами, и солдаты петровских времён. Кроме того, перед входом во дворец глав государств троекратным "Ура!" встречали гусары. Посмотрев короткое шоу, российский лидер вместе с гостями отправился осматривать один из самых посещаемых музеев страны. В прошлом году в музее-заповеднике "Царское Село", к слову, побывали почти три миллиона человек.

Как ранее сообщал Лайф, во вторник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге началась неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Саммит стартовал в музее-заповеднике "Павловск", Путин перед встречей организовал экскурсию по петербургским дворцам. При этом президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев на культурную программу не поехали, так как в это время они проводили двустороннюю встречу.

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Путин: Россия вместе со странами СНГ намерена бороться с героизацией нацизма
Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Наталья Исакова
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