Путин и лидеры стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село"

Так, Путин и лидеры стран СНГ ненадолго задержались перед входом в музей-заповедник, чтобы понаблюдать за костюмированным представлением. В считаные мгновения площадь перед Екатерининским дворцом заполнили актёры, облачённые в образы разных исторических эпох. Среди них были и уличные торговцы сладостями, и придворные дамы, прогуливающиеся рука об руку с кавалерами, и солдаты петровских времён. Кроме того, перед входом во дворец глав государств троекратным "Ура!" встречали гусары. Посмотрев короткое шоу, российский лидер вместе с гостями отправился осматривать один из самых посещаемых музеев страны. В прошлом году в музее-заповеднике "Царское Село", к слову, побывали почти три миллиона человек.