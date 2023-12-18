Путин: Россия вместе со странами СНГ намерена бороться с героизацией нацизма 18 декабря, 09:04 Фото © Kremlin.ru

Россия и её партнёры по СНГ намерены вместе бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю. Об этом заявил в понедельник, 18 декабря, президент Владимир Путин в своём видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств.

"Мы нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", — отметил российский лидер.

Важная роль в этой работе, по мнению Путина, отводится движению поисковиков, а также акциям "Бессмертный полк", "Георгиевская лента", "Поезд памяти" и ряду других проектов, которые проводятся в наших странах в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Эти акции, как подчеркнул сегодня президент России, призваны познакомить граждан государств, в том числе молодёжь, с историей и местами боевой славы.

Напомним, что Владимир Путин и ранее неоднократно обращался к теме фальсификации истории, на чём сосредоточились сегодня недруги нашей страны. В сентябре российский лидер сделал заявление, что "многим европейцам напрочь отшибло совесть и память", раз они пытаются переписать историю Второй мировой войны. Глава государства отметил, что достойным ответом тем, кто сегодня воюет с прошлым и осознанно, в угоду политической конъюнктуре, перевирает историю, был бы открытый показ архивных материалов, иллюстрирующий преступления и зверства нацизма.

Авторы Марина Калегина