Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

Аналог Евровидения может впервые пройти в России в 2024 году

В Европе выбросили на свалку 4 млрд денег налогоплательщиков

В Москве к Новому году ожидается выход на плато по ковиду и ОРВИ

Глава МЧС по Самарской области требовал с подчинённых делиться с ним взятками, он задержан

В Госдуме призвали шайку Зеленского переходить к загадочному "плану Г"

Прослушку обнаружили в кабинете личного помощника Залужного

В ЕС хотят отобрать у Венгрии голос, чтобы обеспечить Украину очередными деньгами

Сальдо: Восстановить Каховскую плотину можно по сохранившемуся проекту

Российские власти одобрили ограничение на перевод денег без открытия счёта

Путин: Россия вместе со странами СНГ намерена бороться с героизацией нацизма

18 декабря, 09:04
<p> Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/69956/photos/69598" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россия и её партнёры по СНГ намерены вместе бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю. Об этом заявил в понедельник, 18 декабря, президент Владимир Путин в своём видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств.

"Мы нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", — отметил российский лидер.

Важная роль в этой работе, по мнению Путина, отводится движению поисковиков, а также акциям "Бессмертный полк", "Георгиевская лента", "Поезд памяти" и ряду других проектов, которые проводятся в наших странах в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Эти акции, как подчеркнул сегодня президент России, призваны познакомить граждан государств, в том числе молодёжь, с историей и местами боевой славы.

Путин объяснил появление в России нового учебника по истории

Путин объяснил появление в России нового учебника по истории

Напомним, что Владимир Путин и ранее неоднократно обращался к теме фальсификации истории, на чём сосредоточились сегодня недруги нашей страны. В сентябре российский лидер сделал заявление, что "многим европейцам напрочь отшибло совесть и память", раз они пытаются переписать историю Второй мировой войны. Глава государства отметил, что достойным ответом тем, кто сегодня воюет с прошлым и осознанно, в угоду политической конъюнктуре, перевирает историю, был бы открытый показ архивных материалов, иллюстрирующий преступления и зверства нацизма.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!