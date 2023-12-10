Пашинян: Упразднение Карабаха было неизбежно, а создание республики невозможно

То, что в Нагорном Карабахе упразднят государственный строй, было неизбежным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии "Гражданский договор" в Тавушской области. По его словам, Ереван тратил все ресурсы на то, чтобы создать Нагорно-Карабахскую Республику, а это было неразрешимой задачей.

Пашинян добавил, что действующее руководство Армении, когда в 2018 году пришло к власти, всё ещё носило "эмоциональное восприятие" карабахской проблемы, к тому же свыше 90% жителей страны тоже придерживались этого мнения.

"Когда мы пришли к власти, наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации. И мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна", — заявил Пашинян, отметив, что нынешние власти виноваты в том, что не обсуждали эту тему с народом.