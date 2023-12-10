Пашинян: Упразднение Карабаха было неизбежно, а создание республики невозможно
То, что в Нагорном Карабахе упразднят государственный строй, было неизбежным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии "Гражданский договор" в Тавушской области. По его словам, Ереван тратил все ресурсы на то, чтобы создать Нагорно-Карабахскую Республику, а это было неразрешимой задачей.
Пашинян добавил, что действующее руководство Армении, когда в 2018 году пришло к власти, всё ещё носило "эмоциональное восприятие" карабахской проблемы, к тому же свыше 90% жителей страны тоже придерживались этого мнения.
"Когда мы пришли к власти, наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации. И мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна", — заявил Пашинян, отметив, что нынешние власти виноваты в том, что не обсуждали эту тему с народом.
По мнению политика, суть эмоциональной невозможности начать разговор состояла в том, что это было бы равносильно признанию, что "мы 30 лет тратили время" на изначально не разрешимую проблему, хотя должны были этот ресурс использовать "для создания Республики Армения".
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились свернуть военные действия на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о том, что НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. В ближайшее время Ереван и Баку могут подписать мирный договор.
ТАСС / AP / Tigran Mehrabyan