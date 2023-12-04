Азербайджанские сапёры используют обученных крыс для разминирования Карабаха
Азербайджанские сапёры используют специально обученных крыс и собак при обезвреживании Нагорного Карабаха от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил представитель Национального агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев.
"В процессе разминирования используются и специально обученные собаки-сапёры, и крысы", — сказал он.
Кроме того, специалисты используют бронированные экскаваторы и машины для разминирования Revival-B и Revival-T. Их производят в Азербайджане.
Исаев добавил, что с 2020 года в регионе 337 человек подорвались на минах. Причём 65 из них, в том числе 50 гражданских лиц, погибли. Всего было зафиксировано 197 таких случаев, 56 из которых произошли на бывшей линии соприкосновения, а 141 — вдали от неё.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. Итогом военных действий стало то, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика перестанет существовать с 1 января 2024 года, 100 тысяч армян уже покинули регион. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах. Заключение мирного договора между странами ожидается в ближайшие дни.
Shutterstock