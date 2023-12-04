Азербайджанские сапёры используют обученных крыс для разминирования Карабаха

Азербайджанские сапёры используют специально обученных крыс и собак при обезвреживании Нагорного Карабаха от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил представитель Национального агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев.

"В процессе разминирования используются и специально обученные собаки-сапёры, и крысы", — сказал он.

Кроме того, специалисты используют бронированные экскаваторы и машины для разминирования Revival-B и Revival-T. Их производят в Азербайджане.