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27 декабря, 11:49

В Кремле заявили, что поддерживают стремление Армении и Азербайджана к переговорам

Песков: Россия поддерживает волю Баку и Еревана к заключению мирного договора

Армения и Азербайджан продвигаются в сторону заключения мирного договора, Россия видит эти шаги и поддерживает стремление двух государств. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главное — мы видим наличие политической воли у двух сторон: и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всём регионе", подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами в среду, 27 декабря.

Также Песков назвал кратким контактом на ногах встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальном саммите лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ), который проходил в Петербурге 26 декабря. По словам пресс-секретаря российского лидера, никаких переговоров не проводилось.

Алиев и Пашинян вместе вышли из Константиновского дворца после саммита СНГ
Алиев и Пашинян вместе вышли из Константиновского дворца после саммита СНГ

Напомним, что во вторник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров стран СНГ. Президент РФ Владимир Путин пригласил коллег пообщаться не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым ансамблям города. На мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Карабахе, когда регион полностью перешёл под контроль Баку. Песков заявил, что главы государств готовы финализировать мирный договор.

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Александр Юнашев
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