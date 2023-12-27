В Кремле заявили, что поддерживают стремление Армении и Азербайджана к переговорам

"Главное — мы видим наличие политической воли у двух сторон: и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всём регионе", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами в среду, 27 декабря.