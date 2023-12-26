Песков заявил о готовности Алиева и Пашиняна подписать мирный договор

"Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор. Здесь никакого риска нет", — ответил представитель Кремля в эфире Первого канала на вопрос, не страшно ли собирать вместе "противоборствующие стороны".