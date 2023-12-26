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26 декабря, 15:35

Песков заявил о готовности Алиева и Пашиняна подписать мирный договор

Песков заявил, что Алиев и Пашинян готовы финализировать мирный договор

Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Обложка © Getty Images / AZERBAIJANI PRESIDENCY / HANDOUT / Anadolu Agency

Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Обложка © Getty Images / AZERBAIJANI PRESIDENCY / HANDOUT / Anadolu Agency

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что азербайджанский и армянский лидеры Ильхам Алиев и Никол Пашинян готовы финализировать мирный договор.

"Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор. Здесь никакого риска нет", — ответил представитель Кремля в эфире Первого канала на вопрос, не страшно ли собирать вместе "противоборствующие стороны".

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Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах. В середине декабря он назвал условие для подписания мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время.

Андрей Бражников
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