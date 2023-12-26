Алиев и Пашинян вместе вышли из Константиновского дворца после саммита СНГ

В Санкт-Петербурге завершился саммит лидеров стран СНГ. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе вышли из Константиновского дворца, где проходила встреча.

На кадрах можно увидеть, что лидеры покидают неформальную встречу вместе и направляются к своим автомобилям. По информации Лайфа, стороны по окончании саммита также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Лайф сообщал, что сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров стран СНГ. Глава государства Владимир Путин пригласил коллег пообщаться не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым ансамблям города. Кроме того, на мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Карабахе, когда регион полностью перешёл под контроль Баку.