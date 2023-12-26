В Кремле оценили встречу Алиева и Пашиняна на саммите в Петербурге
Песков: Россия готова помогать Алиеву и Пашиняну в финализации мирного договора
Российская сторона готова оказать содействие Баку и Еревану в завершении работы над мирным договором. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором. Россия готова им помогать, готова это приветствовать", — подчеркнул Песков.
Вместе с этим он заявил, что Москва заинтересована в скорейшем заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, так как, в частности, для России важна атмосфера мира и стабильности на Кавказе.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.
Также Лайф сообщал, что сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран СНГ. Саммит стартовал в музее-заповеднике "Павловск", глава государства Владимир Путин перед встречей организовал экскурсию по петербургским дворцам. На мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Карабахе, когда регион полностью перешёл под контроль Баку.
ТАСС / Пётр Ковалёв