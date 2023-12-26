В Кремле оценили встречу Алиева и Пашиняна на саммите в Петербурге

Российская сторона готова оказать содействие Баку и Еревану в завершении работы над мирным договором. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором. Россия готова им помогать, готова это приветствовать", — подчеркнул Песков.