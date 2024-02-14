Порошенко пожаловался, что его снова не выпускают с Украины
В Раде заявили, что Порошенко не выпустили с Украины на Мюнхенскую конференцию
Экс-президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд из Незалежной на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдёт с 16 по 18 февраля. Об этом заявила депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Порошенко высказался о запрете на выезд с Украины для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Видео © Telegram / Партия "Европейская солидарность"
"Очередная серьёзная работа нашей команды во главе с пятым президентом Украины Пётром Порошенко в международной сфере заблокирована", — говорится в телеграм-канале партии.
"Европейская солидарность" опубликовала видео, на котором Порошенко объясняет, что произошло. По словам экс-президента Украины, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* сообщил спикеру Рады Руслану Стефанчуку, что Порошенко после пересечения границы Украина-Польша, а особенно в Мюнхене, "как лидеру оппозиции, грозит смертельная опасность". Поэтому единственный способ уберечь его — не выпустить из страны. Экс-лидер Незалежной подчеркнул, что над "спасителями" будет смеяться весь мир.
Порошенко уже не в первый раз не выпускают с Украины. Как сообщал Life.ru, 1 декабря 2023 года экс-президент Незалежной заявил, что пограничники не выпустили его с территории страны. Он рассказал, что у него были запланированы рабочие встречи в Польше и США. Впоследствии стало известно, что Служба безопасности Украины призвала Верховную раду не выпускать его за границу. В ведомстве заявили, что спецслужбы РФ якобы планируют использовать зарубежные встречи ряда украинских политиков в своих интересах. Позже Порошенко решил судиться с властями Украины из-за запрета на выезд за границу.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
ТАСС / Ирина Яковлева