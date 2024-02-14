Порошенко пожаловался, что его снова не выпускают с Украины

Экс-президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд из Незалежной на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдёт с 16 по 18 февраля. Об этом заявила депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Порошенко высказался о запрете на выезд с Украины для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Видео © Telegram / Партия "Европейская солидарность"

"Очередная серьёзная работа нашей команды во главе с пятым президентом Украины Пётром Порошенко в международной сфере заблокирована", — говорится в телеграм-канале партии.

"Европейская солидарность" опубликовала видео, на котором Порошенко объясняет, что произошло. По словам экс-президента Украины, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* сообщил спикеру Рады Руслану Стефанчуку, что Порошенко после пересечения границы Украина-Польша, а особенно в Мюнхене, "как лидеру оппозиции, грозит смертельная опасность". Поэтому единственный способ уберечь его — не выпустить из страны. Экс-лидер Незалежной подчеркнул, что над "спасителями" будет смеяться весь мир.