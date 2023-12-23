Порошенко решил судиться с властями Украины после запрета на выезд за границу

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко, который сейчас является депутатом Верховной рады, решил подать в суд на руководство украинского парламента и пограничников после того, как его не выпустили за границу. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление адвоката политического деятеля Игоря Голованя сообщает пресс-служба партии экс-главы государства "Европейская солидарность".

Там считают, что у властей страны не было никаких оснований для запрета на выезд за рубеж Порошенко. Также юридический представитель политика рассказал, что в офис генерального прокурора было направлено заявление об уголовном правонарушении, однако это не принесло никаких результатов, что, в свою очередь, говорит о бездействии.

Стоит отметить, что иск был подан против определённой группы лиц, а не всей киевской власти. Порошенко и его юристы пытаются привлечь к ответственности вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко и сотрудников пограничного отряда.

"Сейчас пытаются замести следы и скрыть основания для запрета выезда. Надеемся, что Корниенко подготовится к судебному заседанию и предоставит все доказательства", — заявил Головань.