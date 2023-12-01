Порошенко не выпустили с Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны. Хотя у него была командировка, которую подписал спикер Парламента Руслан Стефанчук, его развернули на границе. Сам он намекнул, что это дело рук офиса президента.

Петра Порошенко не выпустили за границу. Видео © t.me / Петро Порошенко

"Я далёк от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером Парламента", — заявил экс-президент Украины.

По его словам, он направлялся в Польшу и США, где у него запланированы деловые встречи, в том числе с новым спикером Палаты представителей Джонсоном. С поляками Порошенко собирался вести переговоры о снятии блокады на границе. С американцами — об обеспечении финансирования почти исчерпавшейся в этом году военной помощи. Политик подчеркнул, что случившееся — не просто мелкое вредительство, а антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей команды, а удар по обороноспособности Украины, подчеркнул Порошенко.