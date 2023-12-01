Порошенко не выпустили с Украины
Петра Порошенко не выпустили с Украины в командировку в Польшу и США
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны. Хотя у него была командировка, которую подписал спикер Парламента Руслан Стефанчук, его развернули на границе. Сам он намекнул, что это дело рук офиса президента.
Петра Порошенко не выпустили за границу. Видео © t.me / Петро Порошенко
"Я далёк от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером Парламента", — заявил экс-президент Украины.
По его словам, он направлялся в Польшу и США, где у него запланированы деловые встречи, в том числе с новым спикером Палаты представителей Джонсоном. С поляками Порошенко собирался вести переговоры о снятии блокады на границе. С американцами — об обеспечении финансирования почти исчерпавшейся в этом году военной помощи. Политик подчеркнул, что случившееся — не просто мелкое вредительство, а антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей команды, а удар по обороноспособности Украины, подчеркнул Порошенко.
Ранее эксперты заявили, что если бы президентом Украины в 2019 году остался Пётр Порошенко, то наверняка конфликта с Россией не было бы, так как победили бы бизнес-интересы. По словам специалистов, бывший лидер Незалежной хитрый политик, но прагматичный предприниматель, ведь, даже находясь в должности, Порошенко продолжал вести бизнес с Россией.
ТАСС / AP / Petr David Josek