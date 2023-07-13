Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО
Пётр Порошенко осудил саммит НАТО из-за отсутствия приглашения Украины в альянс
Бывший президент Украины Пётр Порошенко остался возмущён итогами прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, на котором Незалежной так и не удалось добиться приглашения в Североатлантический альянс.
"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", — сказал он в ходе выступления на заседании Верховной рады, заявление опубликовало издание "Страна.ua".
Бывший украинский лидер сравнил саммит этого года с проходившим в 2013-м, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Именно после этого в Киеве начался Евромайдан, который впоследствии привёл к свержению президента Виктора Януковича, управлявшего страной в то время. Порошенко отметил, что итоговый документ прошедшего саммита стал "ксерокопией Бухареста 2008 года", добавив, что заявление G7 напоминает исключительно протокол о намерениях.
"Там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть, — это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, то двери закрыты", — добавил он.
Напомним, участники саммита НАТО дали Украине обещание пригласить страну в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены", а все союзники будут согласны с решением. При этом никто не обозначил каких-либо сроков. Между тем нынешний украинский президент Владимир Зеленский счёл результаты саммита НАТО "хорошими", однако не идеальными. До этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по членству Украины.
ТАСС / Марченко Анна