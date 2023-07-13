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13 июля, 14:16

Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО

Пётр Порошенко осудил саммит НАТО из-за отсутствия приглашения Украины в альянс

Бывший президент Украины Пётр Порошенко остался возмущён итогами прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, на котором Незалежной так и не удалось добиться приглашения в Североатлантический альянс.

"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", — сказал он в ходе выступления на заседании Верховной рады, заявление опубликовало издание "Страна.ua".

Бывший украинский лидер сравнил саммит этого года с проходившим в 2013-м, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Именно после этого в Киеве начался Евромайдан, который впоследствии привёл к свержению президента Виктора Януковича, управлявшего страной в то время. Порошенко отметил, что итоговый документ прошедшего саммита стал "ксерокопией Бухареста 2008 года", добавив, что заявление G7 напоминает исключительно протокол о намерениях.

"Там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть, — это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, то двери закрыты", — добавил он.

"Стало меньше друзей": Хамское поведение Зеленского поразило членов саммита НАТО

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Напомним, участники саммита НАТО дали Украине обещание пригласить страну в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены", а все союзники будут согласны с решением. При этом никто не обозначил каких-либо сроков. Между тем нынешний украинский президент Владимир Зеленский счёл результаты саммита НАТО "хорошими", однако не идеальными. До этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по членству Украины.

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ТАСС / Марченко Анна

Николь Вербер
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