Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО

Бывший президент Украины Пётр Порошенко остался возмущён итогами прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, на котором Незалежной так и не удалось добиться приглашения в Североатлантический альянс.

"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", — сказал он в ходе выступления на заседании Верховной рады, заявление опубликовало издание "Страна.ua".

Бывший украинский лидер сравнил саммит этого года с проходившим в 2013-м, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Именно после этого в Киеве начался Евромайдан, который впоследствии привёл к свержению президента Виктора Януковича, управлявшего страной в то время. Порошенко отметил, что итоговый документ прошедшего саммита стал "ксерокопией Бухареста 2008 года", добавив, что заявление G7 напоминает исключительно протокол о намерениях.