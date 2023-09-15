"Формула Ельцина": Эксперты рассказали, почему при Порошенко не было бы конфликта на Украине

Если бы президентом Украины в 2019 году остался Пётр Порошенко, то наверняка конфликта с Россией не было бы, так как победили бы бизнес-интересы. Об этом заявил экономический обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько.

Эксперт сослался на характеристику, которую Порошенко дал экс-премьер Украины Николай Азаров. Он назвал бывшего лидера Незалежной хитрым политиком, но прагматичным предпринимателем, ведь, даже находясь в должности, Порошенко продолжал вести бизнес с Россией.

Такого же мнения придерживается экс-депутат Верховной рады Олег Царёв. Он считает, что бизнес-интересы при Порошенко победили бы. А экс-депутат Европарламента от Латвии, член партии "Русский сейм Латвии" Андрей Мамыкин заявил, что бывший глава Украины умел считать деньги.

"При нём ещё действовала формула, которую сформулировал [первый президент России Борис] Ельцин много-много лет назад: "Не будем воевать, а будем торговать". К Порошенко это более применимо. И вообще, сейчас уже я смотрю на Порошенко как на вполне себе нормального политика, если, конечно, сравнивать его работу с тем, что творит Зеленский", — отметил Мамыкин.