"Это преступление": Порошенко ужаснулся ситуацией в ВСУ и на фронте
Порошенко: Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов
Украинские военные на фронте сталкиваются с острым дефицитом боеприпасов и беспилотников. Об этом сообщил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко.
"Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военнослужащие. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), — ничего не сказать", — отметил он в ходе выступления в Верховной раде.
При этом, говоря о недостатке дронов на фронте, Порошенко отметил, что на специальных складах находятся "десятки тысяч" устройств. Бывший президент Украины, возмутившись такой ситуацией, подчеркнул, что "это преступление, за которое нужно наказывать".
Ранее агентство Associated Press указывало, что бойцы ВСУ с каждым днём всё больше впадают в уныние из-за нескончаемых потерь и неудач на фронте. При этом многие военные сомневаются в правильности суждений своих командиров и не понимают, почему им приходится выполнять сложные приказы в тяжёлых погодных условиях, которые ухудшаются всё больше.
ТАСС / Ирина Яковлева