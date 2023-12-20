"Это преступление": Порошенко ужаснулся ситуацией в ВСУ и на фронте

Украинские военные на фронте сталкиваются с острым дефицитом боеприпасов и беспилотников. Об этом сообщил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко.

"Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военнослужащие. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), — ничего не сказать", — отметил он в ходе выступления в Верховной раде.

При этом, говоря о недостатке дронов на фронте, Порошенко отметил, что на специальных складах находятся "десятки тысяч" устройств. Бывший президент Украины, возмутившись такой ситуацией, подчеркнул, что "это преступление, за которое нужно наказывать".