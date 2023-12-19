Бойцы ВСУ с каждым днём всё больше впадают в уныние из-за нескончаемых потерь и неудач на фронте, а также понимания того, что Российская армия в разы превосходит украинскую. Об этом пишет Associated Press.

"Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте", — говорится в материале.

При этом многие военные сомневаются в правильности суждений своих командиров и не понимают, почему им приходится выполнять сложные приказы в тяжёлых погодных условиях, которые ухудшаются всё больше.

"Сейчас всё сложнее и холоднее. И это не моё воображение, во многих подразделениях моё мнение разделяют", — заявил солдат ВСУ с позывным Боксёр.

Другой боец посетовал на затянувшуюся подготовку операторов БПЛА и отметил, что ВСУ просто потратили время впустую. Помимо этого, украинская армия постоянно сталкивается с сильнейшей нехваткой оружия и боеприпасов. Так, например, командир 59-й бригады, действующей в районе Авдеевки, заявил, что прикажет своим солдатам идти на российских военных с лопатами, если у тех не останется патронов.