Украинские военные раскрыли шокирующие подробности с фронта
AP: Командир ВСУ пообещал выдать бойцам лопаты, когда у них кончатся патроны
Бойцы ВСУ с каждым днём всё больше впадают в уныние из-за нескончаемых потерь и неудач на фронте, а также понимания того, что Российская армия в разы превосходит украинскую. Об этом пишет Associated Press.
"Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте", — говорится в материале.
При этом многие военные сомневаются в правильности суждений своих командиров и не понимают, почему им приходится выполнять сложные приказы в тяжёлых погодных условиях, которые ухудшаются всё больше.
"Сейчас всё сложнее и холоднее. И это не моё воображение, во многих подразделениях моё мнение разделяют", — заявил солдат ВСУ с позывным Боксёр.
Другой боец посетовал на затянувшуюся подготовку операторов БПЛА и отметил, что ВСУ просто потратили время впустую. Помимо этого, украинская армия постоянно сталкивается с сильнейшей нехваткой оружия и боеприпасов. Так, например, командир 59-й бригады, действующей в районе Авдеевки, заявил, что прикажет своим солдатам идти на российских военных с лопатами, если у тех не останется патронов.
Кстати, в то, что Украина сможет победить Россию, не верят уже и сами власти Незалежной. Как заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, киевский режим окончательно потерял всякую надежду, в том числе и на успешную оборону, усилением они теперь даже не занимаются.
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