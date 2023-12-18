Военнопленный командир ВСУ пригласил российских бойцов на шашлыки после СВО

Украинский военнопленный Евгений Креховецкий поблагодарил российских бойцов за то, что с ним достойно и по-человечески обращались, и даже пригласил к себе домой на шашлыки после окончания спецоперации. Видео с его обращением публикует телеграм-канал "Южный фронт".

Военнопленный командир ВСУ пригласил российских бойцов на шашлыки после окончания спецоперации. Видео © t.me / Южный фронт

"Вы — красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. <...> Людского было больше у пацанов, которые нас приняли, нежели у украинских офицеров", — сказал пленный и. о. командира взвода 426-й отдельной стрелковой бригады ВСУ.

Боец боялся, что в плену его будут пытать, но ожидания не совпали с реальностью и наши солдаты приняли Евгения как родного: оказали помощь, проводили в душ, напоили и накормили, ведь до этого он три дня не брал в рот ни крошки. Командир также обратился к своим солдатам и всем сослуживцам, призвав их без раздумий складывать оружие и сдаваться.

"Я надеюсь, что вы будете работать дальше, чтобы всё это скорее закончилось. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем", — добавил он.