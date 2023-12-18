Военнопленный командир ВСУ пригласил российских бойцов на шашлыки после СВО
Украинский военнопленный Евгений Креховецкий поблагодарил российских бойцов за то, что с ним достойно и по-человечески обращались, и даже пригласил к себе домой на шашлыки после окончания спецоперации. Видео с его обращением публикует телеграм-канал "Южный фронт".
Военнопленный командир ВСУ пригласил российских бойцов на шашлыки после окончания спецоперации. Видео © t.me / Южный фронт
"Вы — красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. <...> Людского было больше у пацанов, которые нас приняли, нежели у украинских офицеров", — сказал пленный и. о. командира взвода 426-й отдельной стрелковой бригады ВСУ.
Боец боялся, что в плену его будут пытать, но ожидания не совпали с реальностью и наши солдаты приняли Евгения как родного: оказали помощь, проводили в душ, напоили и накормили, ведь до этого он три дня не брал в рот ни крошки. Командир также обратился к своим солдатам и всем сослуживцам, призвав их без раздумий складывать оружие и сдаваться.
"Я надеюсь, что вы будете работать дальше, чтобы всё это скорее закончилось. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем", — добавил он.
А ранее пленный пограничник ВСУ рассказал, что простые украинцы готовы к миру на любых условиях. По его словам, люди очень устали от того, что в стране идёт оголтелая мобилизация, а в армии не хватает оружия и тёплой одежды. При этом киевская верхушка лишь набивает себе карманы, не видя ничего дальше собственного носа, ведь сидит в тёплых блиндажах, пока военные на границе "охреневают от этого всего расклада".
t.me / Южный фронт