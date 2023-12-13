Элита украинской армии оказалась перед "невозможным выбором" из-за нехватки снарядов
MWM: Элитная бригада ВСУ окружена и на грани разгрома из-за дефицита боеприпасов
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47-я механизированная бригада ВСУ, которая считается элитной, оказалась на грани разгромного поражения из-за острого снарядного голода. О бедственном положении украинских вояк сообщает Military Watch Magazine.
Перед вэсэсушниками стояла важная задача: они должны были атаковать российскую колонну и не допустить её соединения со штурмовой пехотой на северном фланге Авдеевки. Однако план был полностью провален, как утверждают журналисты, из-за нехватки боеприпасов.
"Это вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", — говорится в статье американского аналитического издания.
Ранее Лайф писал, что в рядах Вооружённых сил Украины начинается хаос из-за неопределённости в помощи США. Военные не знают, на какое число снарядов могут рассчитывать, и в связи с этим им не удаётся распланировать свои действия. А ранее журналисты Fox News подловили Зеленского во время его визита в США на лжи, когда тот заявил, что Россия с начала года "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения спецоперации. Ему напомнили, что только в мае этого года российские войска освободили целый город — Артёмовск.