Перед вэсэсушниками стояла важная задача: они должны были атаковать российскую колонну и не допустить её соединения со штурмовой пехотой на северном фланге Авдеевки. Однако план был полностью провален, как утверждают журналисты, из-за нехватки боеприпасов.