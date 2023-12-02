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2 декабря, 15:58

На Украине рассказали, почему Порошенко не пустили за границу

СБУ призвала Раду не выпускать Порошенко за границу для встречи с Орбаном

Служба безопасности Украины (СБУ) призвала Верховную раду не выпускать за границу бывшего президента страны Петра Порошенко — сейчас он является депутатом парламента. В ведомстве заявили, что спецслужбы РФ якобы планируют использовать зарубежные встречи ряда политиков Незалежной в своих интересах.

"Именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьером [Венгрии] Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию", — заявили в ведомстве.

СБУ обратилась в Офис президента Украины, правительство и парламент с призывом учитывать позицию украинской спецслужбы при согласовании заграничных поездок делегаций Незалежной. В ведомстве пояснили, что поэтому Верховная рада не дала разрешения на командировку Порошенко.

Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

Напомним, 1 декабря Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его с территории Украины. Экс-президент Незалежной рассказал, что у него были запланированы рабочие встречи в Польше и США. По его словам, командировку разрешил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Порошенко намекнул, что произошедшее — дело рук соратников Владимира Зеленского.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Никита Осипов
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