На Украине рассказали, почему Порошенко не пустили за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) призвала Верховную раду не выпускать за границу бывшего президента страны Петра Порошенко — сейчас он является депутатом парламента. В ведомстве заявили, что спецслужбы РФ якобы планируют использовать зарубежные встречи ряда политиков Незалежной в своих интересах.

"Именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьером [Венгрии] Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию", — заявили в ведомстве.

СБУ обратилась в Офис президента Украины, правительство и парламент с призывом учитывать позицию украинской спецслужбы при согласовании заграничных поездок делегаций Незалежной. В ведомстве пояснили, что поэтому Верховная рада не дала разрешения на командировку Порошенко.