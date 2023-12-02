На Украине рассказали, почему Порошенко не пустили за границу
СБУ призвала Раду не выпускать Порошенко за границу для встречи с Орбаном
Служба безопасности Украины (СБУ) призвала Верховную раду не выпускать за границу бывшего президента страны Петра Порошенко — сейчас он является депутатом парламента. В ведомстве заявили, что спецслужбы РФ якобы планируют использовать зарубежные встречи ряда политиков Незалежной в своих интересах.
"Именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьером [Венгрии] Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию", — заявили в ведомстве.
СБУ обратилась в Офис президента Украины, правительство и парламент с призывом учитывать позицию украинской спецслужбы при согласовании заграничных поездок делегаций Незалежной. В ведомстве пояснили, что поэтому Верховная рада не дала разрешения на командировку Порошенко.
Напомним, 1 декабря Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его с территории Украины. Экс-президент Незалежной рассказал, что у него были запланированы рабочие встречи в Польше и США. По его словам, командировку разрешил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Порошенко намекнул, что произошедшее — дело рук соратников Владимира Зеленского.
ТАСС / AP / Petr David Josek