"Чарли с шоколадной фабрики": Порошенко закатил скандал в Раде из-за кресла
Порошенко устроил разборки с нардепом Безуглой из-за занятого кресла в Раде
Бывший президент Украины и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко закатил скандал в Верховной раде. Прибыв на заседание, он обнаружил, что на его место уселась нардеп Марьяна Безуглая — в итоге политик бесцеремонно прогнал парламентария, сообщает издание "Страна.ua".
Разборки Порошенко и Безуглой в Раде. Видео © Telegram / Политика страны
На опубликованной записи видно, что Порошенко на полном серьёзе начал прогонять Безуглую со своего места. Та обозвала его "Чарли с шоколадной фабрики" и после недолгих пререканий всё же освободила кресло.
Также издание сообщает, что спикер Рады Руслан Стефанчук вновь не стал выносить на повестку дня постановление о снятии Безуглой с должности замглавы Комитета по нацбезопасности.
Ранее Лайф сообщал, что Порошенко решил судиться с властями Украины после запрета на выезд за границу. 1 декабря политика не выпустили из страны, несмотря на подписанный председателем Рады пропускной документ. По словам экс-президента Украины, он планировал отправиться в Польшу и США, где у него "запланированы десятки встреч".
Кадр из видео Telegram / Политика страны