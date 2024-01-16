"Чарли с шоколадной фабрики": Порошенко закатил скандал в Раде из-за кресла

Бывший президент Украины и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко закатил скандал в Верховной раде. Прибыв на заседание, он обнаружил, что на его место уселась нардеп Марьяна Безуглая — в итоге политик бесцеремонно прогнал парламентария, сообщает издание "Страна.ua".

Разборки Порошенко и Безуглой в Раде. Видео © Telegram / Политика страны

На опубликованной записи видно, что Порошенко на полном серьёзе начал прогонять Безуглую со своего места. Та обозвала его "Чарли с шоколадной фабрики" и после недолгих пререканий всё же освободила кресло.

Также издание сообщает, что спикер Рады Руслан Стефанчук вновь не стал выносить на повестку дня постановление о снятии Безуглой с должности замглавы Комитета по нацбезопасности.