В Германии поставили "диагноз" Зеленскому, сославшись на его окружение
Журналист Шустер заявил о признаках физического истощения у Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Burak Akbulut
Владимир Зеленский начал страдать от физического истощения, а критику воспринимает с каждым разом всё болезненнее, заявил его биограф Саймон Шустер в беседе с немецким изданием Tagesspiegel.
"Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения", — подчеркнул журналист.
По его словам, Зеленский до сих пор страдает актёрской болезнью, требуя к себе всеобщего внимания и оваций, однако всё чаще сталкивается с критикой. При этом он и его окружение отгораживаются от тех, кто не согласен с политикой киевских властей, отметил Шустер. Журналист также посетовал, что рядом с политиком совсем не осталось "тех, кто мог бы дать ему отпор".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях и призвал западных партнёров активизировать помощь украинской армии. Речь об этом зашла во время брифинга по итогам его визита в Берлин.