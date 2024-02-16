В Германии поставили "диагноз" Зеленскому, сославшись на его окружение

По его словам, Зеленский до сих пор страдает актёрской болезнью, требуя к себе всеобщего внимания и оваций, однако всё чаще сталкивается с критикой. При этом он и его окружение отгораживаются от тех, кто не согласен с политикой киевских властей, отметил Шустер. Журналист также посетовал, что рядом с политиком совсем не осталось "тех, кто мог бы дать ему отпор".