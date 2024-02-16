В Германии поставили "диагноз" Зеленскому, сославшись на его окружение

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Журналист Шустер заявил о признаках физического истощения у Зеленского

16 февраля, 15:27
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Burak Akbulut

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Burak Akbulut

Владимир Зеленский начал страдать от физического истощения, а критику воспринимает с каждым разом всё болезненнее, заявил его биограф Саймон Шустер в беседе с немецким изданием Tagesspiegel.

"Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения", подчеркнул журналист.

По его словам, Зеленский до сих пор страдает актёрской болезнью, требуя к себе всеобщего внимания и оваций, однако всё чаще сталкивается с критикой. При этом он и его окружение отгораживаются от тех, кто не согласен с политикой киевских властей, отметил Шустер. Журналист также посетовал, что рядом с политиком совсем не осталось "тех, кто мог бы дать ему отпор".

Киевский политолог рассказал, каким образом Запад "раздавит" Зеленского
Киевский политолог рассказал, каким образом Запад "раздавит" Зеленского

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях и призвал западных партнёров активизировать помощь украинской армии. Речь об этом зашла во время брифинга по итогам его визита в Берлин.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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