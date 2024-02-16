Киевский политолог рассказал, каким образом Запад "раздавит" Зеленского
Политолог Бортник: Запад избавится от Зеленского через вопрос его легитимности
Запад может "раздавить" Владимира Зеленского через вопрос его легитимности, когда тот станет не нужен партнёрам. Об этом в интервью YouTube-каналу "Да это так" сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Аналитик утверждает, что Соединённые Штаты и ключевые европейские союзники Незалежной могут спровоцировать массовые протесты оппозиции на Украине для достижения этой цели.
"Если они когда-то решат, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности и раздавят", — заявил Бортник.
Ранее Life.ru писал, что для организации выборов президента Украины потребуется около полугода, однако период подготовки может занять больше времени. По словам некоторых политологов, всё дело в том, что у Киева нет денег на их организацию.
t.me / Zelenskiy / Official