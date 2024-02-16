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16 февраля, 04:46

Киевский политолог рассказал, каким образом Запад "раздавит" Зеленского

Политолог Бортник: Запад избавится от Зеленского через вопрос его легитимности

Запад может "раздавить" Владимира Зеленского через вопрос его легитимности, когда тот станет не нужен партнёрам. Об этом в интервью YouTube-каналу "Да это так" сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Аналитик утверждает, что Соединённые Штаты и ключевые европейские союзники Незалежной могут спровоцировать массовые протесты оппозиции на Украине для достижения этой цели.

"Если они когда-то решат, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности и раздавят", — заявил Бортник.

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Ранее Life.ru писал, что для организации выборов президента Украины потребуется около полугода, однако период подготовки может занять больше времени. По словам некоторых политологов, всё дело в том, что у Киева нет денег на их организацию.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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