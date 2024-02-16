Киевский политолог рассказал, каким образом Запад "раздавит" Зеленского

Запад может "раздавить" Владимира Зеленского через вопрос его легитимности, когда тот станет не нужен партнёрам. Об этом в интервью YouTube-каналу "Да это так" сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Аналитик утверждает, что Соединённые Штаты и ключевые европейские союзники Незалежной могут спровоцировать массовые протесты оппозиции на Украине для достижения этой цели.

"Если они когда-то решат, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности и раздавят", — заявил Бортник.