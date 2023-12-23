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23 декабря, 19:29

Зеленского предупредили о "практически непобедимом" сопернике на Украине

IFQ: Зеленский знает, что не победит Залужного на президентских выборах

Владимир Зеленский осознаёт, что потерпит поражение на президентских выборах в случае, если его конкурентом станет главком ВСУ Валерий Залужный. К такому выводу пришли авторы итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.

"Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим", — считают в издании.

По мнению журналистов, все решения украинского генерала воспринимаются Зеленским в штыки. Конфликт между военным и политическим руководством страны уже вышел за её границы, так как истеблишмент Запада всё чаще устраивает споры, кто получит власть на Украине.

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А между тем ссора между Зеленским и Залужным давно вышла в публичную плоскость. Об их нездоровых отношениях уже знают 43% украинцев.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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