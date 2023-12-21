На Украине объяснили, почему скандал с прослушкой Залужного только усилит его позиции
"Страна.ua": Инцидент с прослушкой обострит противостояние Залужного и Зеленского
Скандал с прослушкой в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного приведёт к усилению его противостояния с Владимиром Зеленским, рассказал изданию "Страна.ua" политолог Константин Бондаренко. По его словам, хоть в офисе Зеленского и отрицают свою причастность, "осадочек остался".
"Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено. Смотрите: главком, не дав ещё даже намёка насчёт своего политического будущего, уже вошёл в число лидеров украинской политики", — отметил эксперт.
Он пояснил, что поклонники наделяют Залужного превосходными качествами, а его рейтинг продолжает расти. И это несмотря на отсутствие у главкома лозунгов, партии и даже политической команды.
А по мнению политолога Вадима Карасёва, Залужный только выиграл в этой ситуации, так как выглядел жертвой. Это усилит напряжённость между ним и офисом Зеленского, что хоть и будет заметно нечасто, однако этот "котёл" начинает "закипать".
Напомним, в кабинете Валерия Залужного и его помощника нашли прослушивающие устройства. Сам главком уже подтвердил это. СБУ возбудила уголовное дело. Правда, по данным бывшего генерала СБУ Виктора Ягуна, аппаратура была имитацией, а вся эта история является провокацией.