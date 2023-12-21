На Украине объяснили, почему скандал с прослушкой Залужного только усилит его позиции

Скандал с прослушкой в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного приведёт к усилению его противостояния с Владимиром Зеленским, рассказал изданию "Страна.ua" политолог Константин Бондаренко. По его словам, хоть в офисе Зеленского и отрицают свою причастность, "осадочек остался".

"Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено. Смотрите: главком, не дав ещё даже намёка насчёт своего политического будущего, уже вошёл в число лидеров украинской политики", — отметил эксперт.

Он пояснил, что поклонники наделяют Залужного превосходными качествами, а его рейтинг продолжает расти. И это несмотря на отсутствие у главкома лозунгов, партии и даже политической команды.