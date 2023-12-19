Украинский генерал усомнился в реальности прослушки в кабинете Залужного
Экс-генерал СБУ Ягун назвал провокацией прослушку в кабинете Залужного
Прослушка в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является "провокацией", заявил бывший генерал Службы безопасности Украины Виктор Ягун. По его словам, на деле там нашли лишь имитацию шпионского устройства.
"Насколько мне известно, не было средств не только записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи", — цитирует его "Страна.ua".
Генерал отметил, что в ходе совещаний у Залужного в помещениях работает специальная аппаратура, которая блокирует подобные устройства. Кроме того, сам кабинет главкома регулярно проверяют.
По его мнению, вскоре стоит ожидать вброс неких аудиозаписей, сделанных "с помощью искусственного интеллекта, с голосом, похожим на Залужного". Такие действия, считает Ягун, несут цель в очередной раз поднять тему противостояния военной и гражданской властей на Украине.
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Напомним, на днях в кабинете Валерия Залужного нашли прослушку. В СБУ утверждают, что устройство обнаружили в рабочем помещении главкома. Сам он также подтвердил находку. Кроме того, аппаратуру заметили и у помощника военачальника. Возбуждено уголовное дело.
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