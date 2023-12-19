Украинский генерал усомнился в реальности прослушки в кабинете Залужного

Прослушка в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является "провокацией", заявил бывший генерал Службы безопасности Украины Виктор Ягун. По его словам, на деле там нашли лишь имитацию шпионского устройства.

"Насколько мне известно, не было средств не только записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи", — цитирует его "Страна.ua".

Генерал отметил, что в ходе совещаний у Залужного в помещениях работает специальная аппаратура, которая блокирует подобные устройства. Кроме того, сам кабинет главкома регулярно проверяют.