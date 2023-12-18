"Обвинить во всех проблемах": Политолог раскрыл, кому выгодна установка прослушки в кабинете Залужного

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков в беседе с Лайфом раскрыл, зачем нужно было устанавливать прослушивающее устройство в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Установка прослушки в кабинете Залужного связана с внутриполитической борьбой на Украине. Офис президента сейчас ищет крайнего в провале контрнаступления, на которое закладывались большие надежды", — заявил эксперт.

Залужный давно выбран Зеленским в качестве фигуры, которую можно обвинить во всех проблемах. Политолог Евгений Кисляков

Однако сделать это, по его мнению, не так-то просто: рейтинг Залужного крайне высок, к тому же фигура командующего обладает авторитетом среди военных и простых украинцев, поэтому безболезненно "вывести его из игры" не получится. В таком случае будут проблемы не только в армии, но и пошатнутся позиции самого Зеленского, поскольку всем будет ясно, кто строит козни против военного.

При этом не исключено, что судьба противостояния между Офисом президента Украины и главкомом ВСУ решится в кабинетах Вашингтона, где окончательное решение ещё не было принято. Как отметил политолог, во время недавнего визита к Байдену и конгрессменам США Зеленский вместе с руководителем офиса Андреем Ермаком, судя по всему, так и не получили зелёный свет на "смещение" Залужного.

Однако почву к этому готовят. И размещение прослушки в кабинете главкома ВСУ, скорее всего, дело рук офиса и СБУ. Евгений Кисляков Политолог