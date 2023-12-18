"Обвинить во всех проблемах": Политолог раскрыл, кому выгодна установка прослушки в кабинете Залужного
Политолог Кисляков: Прослушка у Залужного связана с внутриполитической борьбой
Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков в беседе с Лайфом раскрыл, зачем нужно было устанавливать прослушивающее устройство в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Установка прослушки в кабинете Залужного связана с внутриполитической борьбой на Украине. Офис президента сейчас ищет крайнего в провале контрнаступления, на которое закладывались большие надежды", — заявил эксперт.
Залужный давно выбран Зеленским в качестве фигуры, которую можно обвинить во всех проблемах.
Политолог Евгений Кисляков
Однако сделать это, по его мнению, не так-то просто: рейтинг Залужного крайне высок, к тому же фигура командующего обладает авторитетом среди военных и простых украинцев, поэтому безболезненно "вывести его из игры" не получится. В таком случае будут проблемы не только в армии, но и пошатнутся позиции самого Зеленского, поскольку всем будет ясно, кто строит козни против военного.
При этом не исключено, что судьба противостояния между Офисом президента Украины и главкомом ВСУ решится в кабинетах Вашингтона, где окончательное решение ещё не было принято. Как отметил политолог, во время недавнего визита к Байдену и конгрессменам США Зеленский вместе с руководителем офиса Андреем Ермаком, судя по всему, так и не получили зелёный свет на "смещение" Залужного.
Однако почву к этому готовят. И размещение прослушки в кабинете главкома ВСУ, скорее всего, дело рук офиса и СБУ.
"Развязка конфликта будет связана с обсуждением бюджета на поддержку Украины со стороны США. А значит, различные "медийные события", связанные с Залужным, могут происходить вплоть до середины января 2024 года", — заключил политолог.
Напомним, накануне стало известно, что в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушку. По данному факту возбудили уголовное дело, а в СБУ заявили, что устройство было найдено в рабочем помещении военного. При этом сам Залужный подтвердил информацию, отметив, что находку заметили в кабинете, который должен был использоваться сегодня. Кроме того, аналогичную вещицу нашли и у его личного помощника. При этом некоторые эксперты усомнились в том, что история с прослушкой вообще реальна. Как заявил политолог Батурин, это больше похоже на попытку ввести вээсушника в предвыборную политическую борьбу на Украине.
Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY