Прослушку обнаружили в кабинете личного помощника Залужного

Вслед за главкомом Валерием Залужным прослушивающее устройство обнаружили и в кабинете его личного помощника Константина Бушуева. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее Лайф сообщал, что первая прослушка была найдена в одном из помещений, которые Залужный в будущем мог использовать для работы. При предварительном осмотре техника оказалась нерабочей, а средств накопления и передачи информации не было. СБУ открыла уголовное дело.