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18 декабря, 08:13

Прослушку обнаружили в кабинете личного помощника Залужного

Вслед за главкомом Валерием Залужным прослушивающее устройство обнаружили и в кабинете его личного помощника Константина Бушуева. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее Лайф сообщал, что первая прослушка была найдена в одном из помещений, которые Залужный в будущем мог использовать для работы. При предварительном осмотре техника оказалась нерабочей, а средств накопления и передачи информации не было. СБУ открыла уголовное дело.

При этом бывший замминистра Минобороны Украины Анна Маляр признала, что из штабов уже не раз утекали секретные данные, в результате чего военная тайна становилась публичной.

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Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Николь Вербер
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