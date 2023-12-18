Залужный: Прослушку нашли в кабинете, который должен был использоваться сегодня

Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию о том, что в его кабинете была найдена прослушка. По его словам, помещение для работы должно было использоваться в понедельник, 18 декабря.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нём вчера в ходе проверки нашли [прослушку — Прим. Лайфа]", — приводит его слова "РБК-Украина".

При этом это помещение Залужный не использует для работы на постоянной основе. Военный отметил, что у него для этого есть несколько мест.