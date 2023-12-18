Залужный: Прослушку нашли в кабинете, который должен был использоваться сегодня
Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию о том, что в его кабинете была найдена прослушка. По его словам, помещение для работы должно было использоваться в понедельник, 18 декабря.
"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нём вчера в ходе проверки нашли [прослушку — Прим. Лайфа]", — приводит его слова "РБК-Украина".
При этом это помещение Залужный не использует для работы на постоянной основе. Военный отметил, что у него для этого есть несколько мест.
"Вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли", — подчеркнул главком ВСУ.
Как уже рассказывал Лайф, о прослушке, найденной у главкома ВСУ Валерия Залужного, стало известно накануне. СБУ завела уголовное дело по данному факту. Позже ещё одно устройство при осмотре обнаружили и в кабинете личного помощника украинского военного. При этом некоторые эксперты усомнились в том, что история с прослушкой вообще реальна: это больше похоже на попытку ввести Залужного в предвыборную политическую борьбу на Украине.
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