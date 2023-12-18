"А была ли вообще?": Политолог усомнился в реальности инцидента с прослушкой у Залужного
Политолог Батурин: Залужного при помощи прослушки ввели в борьбу с Зеленским
Политолог Денис Батурин усомнился, что в рабочем помещении главкома ВСУ Валерия Залужного действительно была найдена прослушка. По его словам, заинтересованные лица могли выдумать эту историю, чтобы ввести военного в предвыборную политическую борьбу на Украине.
"Все эти микрофоны, "прослушки" — ничего нового с начала нулевых. Если помните дело [экс-майора управления госохраны президента Украины Леонида Кучмы Николая] Мельниченко, диктофон под диваном в кабинете Кучмы. Всё это — отражение политической борьбы. И в данном случае остаётся вопрос: а была ли "прослушка"?" — поразмышлял он в эфире радио Sputnik.
По мнению политолога, таким образом на Украине хотят создать ажиотаж, в центре которого Залужный оказался в виде жертвы: его готовят в качестве кандидата на пост главы Незалежной вместо Владимира Зеленского.
"Если Залужного подслушивают, значит, это кому-то нужно, и нужно не очень хорошему человеку. А кто у нас не очень хороший человек и конкурент Залужного? Зеленский", — пояснил Батурин, добавив, что в инциденте проглядывается украинско-американский почерк.
При этом автор телеграм-канала "Голос Мордора" заявил, что инцидент с прослушкой стал очередным свидетельством раскола в украинских политических кругах, а также не исключил, что за всем может стоять руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Понятно, что это дело своих. Можно даже фамилию назвать — глава офиса пана гетьмана Ермак, который, скорее всего, пана Залужного не только ненавидит всеми фибрами души, но и страшно боится. Из-за политической конкуренции, разумеется", — приводит его слова телеканал "360".
Напомним, накануне стало известно о прослушке, найденной в рабочем кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного. СБУ завела уголовное дело по данному факту, а также уточнила, что она была обнаружена в одном из помещений, которые в будущем военный мог использовать для работы. Сегодня стало известно, что ещё одно устройство нашли в кабинете его личного помощника.
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