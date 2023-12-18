"А была ли вообще?": Политолог усомнился в реальности инцидента с прослушкой у Залужного

Политолог Денис Батурин усомнился, что в рабочем помещении главкома ВСУ Валерия Залужного действительно была найдена прослушка. По его словам, заинтересованные лица могли выдумать эту историю, чтобы ввести военного в предвыборную политическую борьбу на Украине.

"Все эти микрофоны, "прослушки" — ничего нового с начала нулевых. Если помните дело [экс-майора управления госохраны президента Украины Леонида Кучмы Николая] Мельниченко, диктофон под диваном в кабинете Кучмы. Всё это — отражение политической борьбы. И в данном случае остаётся вопрос: а была ли "прослушка"?" — поразмышлял он в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, таким образом на Украине хотят создать ажиотаж, в центре которого Залужный оказался в виде жертвы: его готовят в качестве кандидата на пост главы Незалежной вместо Владимира Зеленского.

"Если Залужного подслушивают, значит, это кому-то нужно, и нужно не очень хорошему человеку. А кто у нас не очень хороший человек и конкурент Залужного? Зеленский", — пояснил Батурин, добавив, что в инциденте проглядывается украинско-американский почерк.

При этом автор телеграм-канала "Голос Мордора" заявил, что инцидент с прослушкой стал очередным свидетельством раскола в украинских политических кругах, а также не исключил, что за всем может стоять руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.