Хакер группы "Берегини" раскрыл, как СБУ прослушивает Залужного и генералов ВСУ
Хакер группы "Берегини": СБУ слушает не только Залужного, но и всё его окружение
Служба безопасности Украины (СБУ) прослушивает не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и всё его окружение. Она осведомлена и о подробностях работы тех, за кем следит, и о деталях их личной жизни, рассказал представитель хакерской группировки "Берегини".
"Им известны некоторые подробности личной жизни, которые высокопоставленные представители Минобороны Украины не афишируют", — рассказал он "Известиям".
Хакер добавил, что система прослушки командующих украинской армией была организована Министерством обороны Украины с 2020 года. А записи, попавшие в распоряжение группы хакеров и ранее выложенные ими в публичный доступ, сделаны в период с сентября по ноябрь 2023 года.
"Записи есть разные, речи разные, сделаны в разное время и с разными людьми. Мы не знаем, с кем конкретно генерал ВСУ Родион Тимошенко общался на этих записях, но знают сотрудники Службы безопасности Украины, у которых на компьютерах лежат такие файлы", — отметил участник группировки "Берегини", добавив, что каждого генерала ВСУ слушает отдельный сотрудник СБУ, а дела на украинских военнослужащих рассортированы по папкам.
Напомним, на днях в кабинете Валерия Залужного нашли прослушку. В СБУ утверждают, что устройство обнаружили в рабочем помещении главкома. Сам он также подтвердил находку. Кроме того, аппаратуру заметили и у помощника военачальника. Возбуждено уголовное дело. А бывший генерал СБУ Ягун назвал всю историю с прослушкой провокацией.
Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak