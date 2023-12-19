Хакер группы "Берегини" раскрыл, как СБУ прослушивает Залужного и генералов ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) прослушивает не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и всё его окружение. Она осведомлена и о подробностях работы тех, за кем следит, и о деталях их личной жизни, рассказал представитель хакерской группировки "Берегини".

"Им известны некоторые подробности личной жизни, которые высокопоставленные представители Минобороны Украины не афишируют", — рассказал он "Известиям".

Хакер добавил, что система прослушки командующих украинской армией была организована Министерством обороны Украины с 2020 года. А записи, попавшие в распоряжение группы хакеров и ранее выложенные ими в публичный доступ, сделаны в период с сентября по ноябрь 2023 года.