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19 декабря, 14:19

Хакер группы "Берегини" раскрыл, как СБУ прослушивает Залужного и генералов ВСУ

Хакер группы "Берегини": СБУ слушает не только Залужного, но и всё его окружение

Служба безопасности Украины (СБУ) прослушивает не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и всё его окружение. Она осведомлена и о подробностях работы тех, за кем следит, и о деталях их личной жизни, рассказал представитель хакерской группировки "Берегини".

"Им известны некоторые подробности личной жизни, которые высокопоставленные представители Минобороны Украины не афишируют", рассказал он "Известиям".

Хакер добавил, что система прослушки командующих украинской армией была организована Министерством обороны Украины с 2020 года. А записи, попавшие в распоряжение группы хакеров и ранее выложенные ими в публичный доступ, сделаны в период с сентября по ноябрь 2023 года.

"Записи есть разные, речи разные, сделаны в разное время и с разными людьми. Мы не знаем, с кем конкретно генерал ВСУ Родион Тимошенко общался на этих записях, но знают сотрудники Службы безопасности Украины, у которых на компьютерах лежат такие файлы", отметил участник группировки "Берегини", добавив, что каждого генерала ВСУ слушает отдельный сотрудник СБУ, а дела на украинских военнослужащих рассортированы по папкам.

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Напомним, на днях в кабинете Валерия Залужного нашли прослушку. В СБУ утверждают, что устройство обнаружили в рабочем помещении главкома. Сам он также подтвердил находку. Кроме того, аппаратуру заметили и у помощника военачальника. Возбуждено уголовное дело. А бывший генерал СБУ Ягун назвал всю историю с прослушкой провокацией.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Юрий Лысенко
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