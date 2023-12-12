Хакеры положили Кору — главный пункт управления сетью крупнейшего оператора связи на Украине
СМИ: На восстановление IT-инфраструктуры "Киевстара" может уйти более недели
На восстановление сетевой инфраструктуры телеком-компании "Киевстар" может уйти по меньшей мере неделя. Об этом пишет украинский журнал "Корреспондент" со ссылкой на сотрудников компании.
По словам инсайдеров, последствия действий хакеров оказались серьёзнее, чем посчитали при первоначальной оценке. Атака не только вывела из строя Кору — главный пункт управления всей сетью оператора, но и обнулила конфигурации на транзитных базовых станциях — главных узлах, обеспечивающих работу нескольких подключённых к ним станций мобильной связи. Для наглядности: в Киевской области есть около 1500 базовых станций и только 150–200 из них являются транзитными.
"Если придётся их переключать вручную, а не дистанционно, то это может занять минимум неделю времени. Ремонтные бригады уже разъехались на несколько таких станций. Но мы надеемся, что удастся скоро поднять Кору, поэтому связь может появиться где-то в течение суток, и то только точечно", — рассказал один из инженеров компании.
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что виртуальная инфраструктура телеком-компании "Киевстар" подверглась мощной хакерской атаке и была частично разрушена. Тогда гендиректор компании не стал делать предположений о том, какой срок уйдёт на восстановление от ущерба. Из-за масштабного сбоя в ряде регионов Украины вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге.