Хакеры положили Кору — главный пункт управления сетью крупнейшего оператора связи на Украине

На восстановление сетевой инфраструктуры телеком-компании "Киевстар" может уйти по меньшей мере неделя. Об этом пишет украинский журнал "Корреспондент" со ссылкой на сотрудников компании.

По словам инсайдеров, последствия действий хакеров оказались серьёзнее, чем посчитали при первоначальной оценке. Атака не только вывела из строя Кору — главный пункт управления всей сетью оператора, но и обнулила конфигурации на транзитных базовых станциях — главных узлах, обеспечивающих работу нескольких подключённых к ним станций мобильной связи. Для наглядности: в Киевской области есть около 1500 базовых станций и только 150–200 из них являются транзитными.