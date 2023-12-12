В компании "Киевстар" заявили о разрушительной хакерской атаке
Директор Комаров: IT-инфраструктура "Киевстар" частично разрушена атакой хакеров
Виртуальная инфраструктура телеком-компании "Киевстар" подверглась мощной хакерской атаке и была частично разрушена. Об этом заявил генеральный директор организации Александр Комаров.
"Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушена IT-инфраструктура. Мы ещё находимся в проработке вопроса, сколько займёт восстановление", — сообщил он в интервью украинским СМИ, добавив, что целью хакеров, предположительно, было полное разрушение сети.
Ранее Лайф рассказывал, как соратники писателя Захара Прилепина из нижегородского спецподразделения "Родня" взломали эфир украинского телеканала ICTV. В бегущей строке было запущено сообщение о смерти Владимира Зеленского с призывом к бойцам ВСУ сдаваться.
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