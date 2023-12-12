В компании "Киевстар" заявили о разрушительной хакерской атаке

Виртуальная инфраструктура телеком-компании "Киевстар" подверглась мощной хакерской атаке и была частично разрушена. Об этом заявил генеральный директор организации Александр Комаров.

"Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушена IT-инфраструктура. Мы ещё находимся в проработке вопроса, сколько займёт восстановление", — сообщил он в интервью украинским СМИ, добавив, что целью хакеров, предположительно, было полное разрушение сети.