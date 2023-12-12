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12 декабря, 14:42

В компании "Киевстар" заявили о разрушительной хакерской атаке

Директор Комаров: IT-инфраструктура "Киевстар" частично разрушена атакой хакеров

Виртуальная инфраструктура телеком-компании "Киевстар" подверглась мощной хакерской атаке и была частично разрушена. Об этом заявил генеральный директор организации Александр Комаров.

"Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушена IT-инфраструктура. Мы ещё находимся в проработке вопроса, сколько займёт восстановление", сообщил он в интервью украинским СМИ, добавив, что целью хакеров, предположительно, было полное разрушение сети.

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Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Igor Golovniov

Юрий Лысенко
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