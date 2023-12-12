Украинский сотовый оператор "Киевстар" назвал виновных в масштабном техническом сбое
На Украине устраняют последствия сбоя в работе сотового оператора "Киевстар"
Масштабный технический сбой произошёл сегодня, 12 декабря, в работе крупнейшего сотового оператора Украины "Киевстар". Специалисты занимаются восстановлением связи, сообщили представители компании в соцсетях.
По сообщению "Киевстар", связь оборвалась у жителей Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других украинских городов.
В компании установили, что масштабный сбой произошёл в результате хакерской атаки. Эксперты успокоили, что персональные данные пользователей не были скомпрометированы. Сейчас установлением обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы и государственные службы.
Позже об аналогичном сбое сообщили и представители сотового оператора Vodafone, мобильное приложение которого перестало работать. При попытке войти пользователи получают уведомление о проведении технических работ.
Ранее Лайф писал, что по всей России произошёл сбой в работе базы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Неполадки начались во время обновления программного обеспечения базы.