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12 декабря, 12:29

Украинский сотовый оператор "Киевстар" назвал виновных в масштабном техническом сбое

На Украине устраняют последствия сбоя в работе сотового оператора "Киевстар"

Масштабный технический сбой произошёл сегодня, 12 декабря, в работе крупнейшего сотового оператора Украины "Киевстар". Специалисты занимаются восстановлением связи, сообщили представители компании в соцсетях.

По сообщению "Киевстар", связь оборвалась у жителей Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других украинских городов.

В компании установили, что масштабный сбой произошёл в результате хакерской атаки. Эксперты успокоили, что персональные данные пользователей не были скомпрометированы. Сейчас установлением обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы и государственные службы.

Позже об аналогичном сбое сообщили и представители сотового оператора Vodafone, мобильное приложение которого перестало работать. При попытке войти пользователи получают уведомление о проведении технических работ.

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Ранее Лайф писал, что по всей России произошёл сбой в работе базы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Неполадки начались во время обновления программного обеспечения базы.

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Freepik

Ян Поланин
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