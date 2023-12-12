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12 декабря, 07:52

До нескольких дней может потребоваться на восстановление базы ГИБДД после сбоя

SHOT: Российская база ГИБДД "легла" после неудачного обновления ПО

Сбой в базе Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) произошёл по всей России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Неполадки начались во время обновления программного обеспечения базы. В настоящее время сотрудники ведомства занимаются решением проблемы. На это потребуется от нескольких часов до нескольких дней.

Уклонисты от призыва в армию не смогут заменять права и ставить авто на учёт

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Ранее Лайф писал, что сегодня, 12 декабря, в Москве приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав. Причиной приостановки работы стал технический сбой. В Госавтоинспекции устраняют неполадки.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Ян Поланин
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