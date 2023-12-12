До нескольких дней может потребоваться на восстановление базы ГИБДД после сбоя

Сбой в базе Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) произошёл по всей России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Неполадки начались во время обновления программного обеспечения базы. В настоящее время сотрудники ведомства занимаются решением проблемы. На это потребуется от нескольких часов до нескольких дней.