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6 июля, 09:35
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Уклонисты от призыва в армию не смогут заменять права и ставить авто на учёт

Глава ГИБДД Черников: Уклонисты не смогут заменять права и ставить авто на учёт

Военнообязанные граждане, которые получили повестку, но не явились в военкомат, не смогут заменить водительские удостоверения. Кроме того, им нельзя будет поставить на учёт автомобили, сообщил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников. По его словам, людей, которым будет отказано в соответствующей государственной услуге, уже видно в общей информационной системе.

"Те, кто у нас не явился, интегрированы базой данных, и мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной системе по линии ГИБДД в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия", — сказал он в ходе пресс-конференции.

В Госдуме прояснили ситуацию насчёт СМС-оповещений о повестках

В Госдуме прояснили ситуацию насчёт СМС-оповещений о повестках

Ранее стало известно, что в положение о призыве россиян по мобилизации могут быть внесены изменения — предлагается оповещать о призыве через СМС-рассылку. Согласно изменениям, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале "Государственные услуги", личном кабинете налогоплательщика и направляется по номеру телефона.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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