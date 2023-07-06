Уклонисты от призыва в армию не смогут заменять права и ставить авто на учёт

Военнообязанные граждане, которые получили повестку, но не явились в военкомат, не смогут заменить водительские удостоверения. Кроме того, им нельзя будет поставить на учёт автомобили, сообщил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников. По его словам, людей, которым будет отказано в соответствующей государственной услуге, уже видно в общей информационной системе.

"Те, кто у нас не явился, интегрированы базой данных, и мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной системе по линии ГИБДД в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия", — сказал он в ходе пресс-конференции.