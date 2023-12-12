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12 декабря, 06:13

В Москве приостановлены регистрация авто и выдача водительских прав

ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя

В Москве приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", — говорится в телеграм-канале инспекции.

Причиной приостановки работы стал технический сбой. При этом в Госавтоинспекции Москвы заверили, что специалисты уже начали устранять неполадки.

"О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объёме будет сообщено дополнительно", — сообщили в ГИБДД.

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Ранее сбой в работе информационных систем ГИБДД произошёл в октябре. Тогда правоохранители обратились к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к возникшей проблеме и повременить с посещением регистрационно-экзаменационных отделов. При этом россиян заверили, что все обратившиеся граждане получат необходимые им услуги после восстановления в режиме работы "до последнего клиента".

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ТАСС / Артём Геодакян

Николь Вербер
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