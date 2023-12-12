В Москве приостановлены регистрация авто и выдача водительских прав

В Москве приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", — говорится в телеграм-канале инспекции.

Причиной приостановки работы стал технический сбой. При этом в Госавтоинспекции Москвы заверили, что специалисты уже начали устранять неполадки.

"О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объёме будет сообщено дополнительно", — сообщили в ГИБДД.